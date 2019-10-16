韓國瑜傾聽之旅與恆春半島旅宿業者座談。(林宏聰攝)

「我們要鐵路、真的等太久了」國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅選擇從恆春半島出發，針對近年來雪崩式崩跌的觀光產業與在地業者進行座談，業者在交通、觀光、產業及醫療頻頻發言，更有人高喊「我們要陸客」，讓在場民眾響起熱烈掌聲。

座談會一開始，主持人請韓國瑜發言，他卻揮手表示，機會難得，多開放幾位民眾講話，展現體恤民意的態度。

隨即有民宿業者拿起麥克風表示，馬英九時期大家賺錢像賺水，恆春民宿瞬間崛起，1、2000家一路升到3、4000家，大家都有生意做；他舉自己為例，從過去3間民宿，到這個月結束到沒半間，不知道蔡政府怎麼這麼厲害，有辦法把我5、6年來新苦經營的積蓄，就在2、3年內全部還回去。

他情緒來了，高喊「我們要陸客，對不對？」當地業者都報以熱烈掌聲，似乎一語道盡所有人的心坎裡，因此誠摯請韓市長，若有機會當選總統，請把兩岸關係打好，還我們陸客。

五星級飯店業者接著說，以目前的交通現況，若要吸引國際客到國境之南旅遊，從小港機場出境，不是包車、就是搭客運，幾乎要2.5小時才能到達，交通真的是急需改善的問題。

民宿店家也表示，現階段恆春半島有2萬間房間，以民宿業者占多數，舉凡行間內會用到的毛巾、枕頭、棉被，都是一整串的產業鍊，若能救墾丁觀光，就能救全國產業。

輪到當地婦女團體代表發言，她開口就痛批在民進黨執政下，父子不像父子、夫妻不像夫妻，走私香菸叫做超買、高鐵上撿到300萬元卻是大事化小、小事化無，非常感謝韓市長將禮義廉恥的牌匾重新掛上去，「我們婦女團體給你100個讚」，希望韓國瑜當選總統後能真正捍衛中華民國。支持者此時也高喊「我們都是你的潛水艇啦！」

(中時 )