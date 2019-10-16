國民黨總統參選人韓國瑜在雙十國慶當天，偕同其兩岸政策幕僚發表「兩岸政策白皮書」，內容提到「目前現階段不存在統一和獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇。」大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸願意繼續團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

馬曉光重申，大陸對台的大政方針是清楚的、明確的。馬曉光強調兩點：一是堅持一個中國原則，是兩岸關係的政治基礎。儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實也從未改變。

馬曉光說，大陸已經多次表明，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，反對「台獨」，兩岸關係就會改善和發展，台灣同胞的利益就會得到維護和增進。反之，兩岸關係就會遭到破壞，台海形勢就會出現動蕩，台灣同胞的利益和福祉就會受到損害。

其次是台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。馬曉光說，早日實現海峽兩岸統一，是海內外中華兒女的共同心願，大陸願意繼續團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

(中時 )