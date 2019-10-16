台大學生會、台大研究生協會今(16)日召開記者會，指控台大學生事務處寄發文件，補助近萬元，邀請學生代表參加天津大學主辦的「海峽兩岸青年學生領導力論壇」，學生強調「拒絕參加統戰交流團」，台大則回應，校方依教育部來函相關規定辦理和公告，往年皆有學生社團報名參加。

台大學生會相關學生代表今日召開「拒絕參加統戰交流團，共抗校園中國因素」記者會，指出天津大學主辦的「海峽兩岸青年學生領導力論壇」自2008年開辦以來，已經邁入第12年，台大學生會、台大研究生協會和學生代表大會收到轉發自學校學生事務相關單位的邀請交流文件，詢問是否願意派員前往大陸參加交流活動，並由學校酌予補助學生近萬元赴陸。

學生代表指控，過往台大的學生自治組織，都會積極詢問會內成員是否參與交流，然而今年，學生會和研究生協會明確拒絕推派任何成員前往參加論壇活動。並提出訴求：停止參加統戰交流團及旅遊團、籌設「中國因素跨校調查小組」，以及知識、社會支持與規範化。

台大校方則回應，台大與天津大學為姊妹校，自民國100年起迄今互有交流活動，台大悉依教育部來函相關規定辦理和公告，往年皆有學生社團報名參加。

(旺報 )