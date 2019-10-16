交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處與法國極限運動俱樂部自行車聯合會合作，於11月23日至24日在烏山頭水庫舉辦「2019臺灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」極限單車活動。（觀光局提供）

民眾可邊欣賞當地風光，邊品嚐在地美食。（觀光局提供）

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處與法國極限運動俱樂部自行車聯合會合作，於11月23日至24日在烏山頭水庫舉辦「2019臺灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」極限單車活動，除推出國際認證的200、300公里精華路線，也規劃一條60公里、適合大眾騎乘的輕鬆遊路線，活動報名踴躍，目前僅剩300公里路線有名額，有興趣的民眾要加緊腳步。

觀光局指出，西拉雅國家風景區是全台灣水庫最多的風景區，包括烏山頭水庫、尖山埤水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫，除此之外，本次活動還規劃結合白河林初埤木棉花道、關子嶺溫泉、175咖啡公路、玉井老街、左鎮二寮觀日平台等轄區知名景點，並安排多項在地特色農特產、風味美食等，提供車友能量補給。

觀光局表示，本次活動報名踴躍，目前200、60公里路線報名均已額滿，僅剩300公里路線仍有名額，有興趣的民眾須儘速報名。除了主活動外，還推出「玩庫子弟」系列活動，只要tag好友、拍照分享等，就有機會抽到獎金5000元，10月底將公布中獎名單。

另外，11月23日當天還有「玩庫子弟」全員大集合、精采樂團表演、攤商市集、玩庫子弟摸彩等活動，活動詳情可至交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁網頁查詢。

觀光局表示，自行車旅遊是國際旅人於世界各地進行深度旅遊的熱門方式，本次活動串聯西拉雅轄區4大水庫、台3線、175咖啡公路等活動路線，絕對是認識西拉雅的最佳方式之一，旅客還可趁著秋冬國旅補助之際，至當地來趟兩天一夜的小旅行。

(中時 )