國民黨總統參選人韓國瑜正式請假投入2020大選，國民黨前主席、台南市立委參選人洪秀柱16日在東區崇德市場掃街拜票時，批判蔡英文總統不但帶職參選，還利用職務影響行政資源運作，這是一場「真正不公平的選舉」，大家都可以看得很清楚。

藍營昨天要求蔡英文也比照韓國瑜請假參選總統，洪秀柱認為，「這很好啊！」大家不要老是將目標鎖定在韓國瑜身上，為什麼要韓帶職參選，逼他要請假？反觀蔡英文不但帶職參選，還利用職務影響行政資源運作，她認為這才是真正不公平的選舉，大家都可以看得非常清楚。

洪秀柱表示，韓國瑜此次參選是很為難的，一方面市政對他來說是個壓力，另方面他的選舉行程也很倉促，要兩頭都兼顧，確實不是一件很容易的事情。請假不可能等到最後2個禮拜才來請，否則要怎麼跑？至於太早請假也會引來閒言閒語。不過，韓國瑜上任高雄市長才短短幾個月，就能展現市政成績，加上他的幾位副市長，尤其是李四川都非常優秀，就算他不坐在市長室，一樣可以做一些指示的，不會妨礙市政推動。

至於韓國瑜請假有媒體民調顯示支持度更低，洪秀柱說，「我覺得民調只是參考而已」，尤其韓國瑜的民調，不少選民都不願再去談這個問題，已變成隱性了，根本無法證明真正的支持者是個怎麼一回事情。對於民調，她個人一向是不太相信的，好也好、不好也好，全都是要靠自己努力，真正的民調是在1月11日才會出現的。

(中時 )