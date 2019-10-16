國民黨總統提名人韓國瑜日前邀民進黨籍總統蔡英文來場大辯論。要辯論兩岸政策等國家大政方針。但卻被蔡英文酸說，不知道韓國瑜在急什麼。對此，台北市議員羅智強就表示，蔡英文的手，每一巴掌都打在謝長廷臉上，且「當年民進黨鋪天蓋地的醜化ECFA，直到馬英九在辯論台上狠狠打臉蔡英文」。

羅智強今在臉書表示，「讓我們回顧2007年的競選活動」，當年6月，謝長廷說「可在東京與馬辯論」，7月，馬、謝兩人就在「蔣渭水文化基金會」的活動同台，名為座談，實則辯論。10月，謝長廷就對馬總統下了辯論戰帖，馬英九也欣然接受，10月31日，雙方陣營就同意由「四報一社」共同舉辦辯論會。

而且不要忘了，2008年的選舉是3月22日，比2020年晚了兩個月。換句話說，以2007年的時程來看，韓國瑜現在才要求辯論，已經晚了一個多月。蔡英文問韓國瑜「急什麼」，羅智強不禁反問蔡英文，「你在『怕什麼』？」。

羅智強解釋。其實，真正的原因是蔡英文有2010年ECFA辯論的「創傷症候」，「當年民進黨鋪天蓋地的醜化ECFA，直到馬英九在辯論台上狠狠打臉蔡英文」，打到蔡英文從ECFA是糖衣毒藥，變成概括承受..」。

(中時電子報)