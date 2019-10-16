台北市長柯文哲上午舉辦新任祕書長薛春明交接後，與副市長黃珊珊、薛春明回覆記者提問。（陳俊雄攝）

台北市議會教育委員會議員15日前往會勘大巨蛋，針對大巨蛋通過都審會，未來退縮部分送件市府就可核准，質疑台北市府放水。對此柯文哲上午表示，「奇怪，什麼叫放水？」他認為大巨蛋之後多程序要走，通過都審會只是完成一個階段。至於北市、新北市對汐民線意見相左，柯則認為執政有優先順序，北市評估環狀線、信義東延線優先，汐民線是盲腸說法則是「市政府順序」。

柯文哲表示，昨天只是都審通過，後面還有很多事要做，後面還有環境影響差異評估、申請建照，送營建署97條，決定容留人數、申請使照，還有議約、重議。他認為，「昨天只是一個階段，事情還沒做完」。

對於北市認為民汐線是盲腸，新北市長侯友宜卻認為是大動脈，兩人意見相左。柯文哲表示，現在是要解決基隆河谷交通整合計畫，內容包括汐止民生線、台鐵優化、基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵到宜蘭，還有國三國五交通動線六大項。

柯文哲認為，現在要做一個完整規劃，做當然要做，但要怎麼做，還是有priority，優先順序，這個案子應該交通部出來整合。

柯文哲指出，除了剛剛說的六項，還有板南線東沿到汐止，還有人說要做北宜直鐵，總不能每個都做，到底哪個優先？還是這六個有沒有互斥情形？

柯文哲也自誇「只有我比較務實」，他們也說只有柯文哲敢直接面對問題，指出問題在哪裡。他表示自己態度很清楚，「是就是、不是就不是」，大家要講清楚要怎麼做再決定，「1600億元耶」。

柯文哲表示，環狀線就要2500億元，但台北市資源這麼多，執政還是有優先順序，萬大線，信義東延線這個是現在已經在施工，新還是設環狀線第一優先，這是市政府順序。

(中時 )