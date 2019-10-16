勞動部基隆就業中心17日上午10點，將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2019開薪就業職來運轉基隆就業中心現場徵才活動」，邀請有求職、轉職需求的市民前往尋求機會。（基隆就業中心提供／吳康瑋基隆傳真）

勞動部基隆就業中心17日上午10點，將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2019開薪就業職來運轉基隆就業中心現場徵才活動」，邀請有求職、轉職需求的市民前往尋求機會。這也是今年基隆地區最後一場大型徵才，而北北基共有42家廠商參加，更提供破千個工作機會。

基隆就業中心表示，這次徵才共分為科技製造業、一般製造業、零售服務業、運輸倉儲服務業、照顧服務業、支援服務業、住宿餐飲服務業等7大類別，讓求職民眾方便依自己的專業來做應徵。

製造業廠商包含六堵科技園區的智慧光科技、鑫禾科技、大武崙工業區的聯華食品、元璋玻璃，瑞芳工業區的廣運機械、宏益玻璃、台美壓克力及汐止科技園區的立端科技、宗盈國際、崧貿實業等，釋出各種職缺與機會。

另外，有意從事服務業的民眾，更有如欣葉餐廳、鑫鼎王餐廳、米塔集團、六福萬怡酒店、富信飯店、家樂福、三商家購、全家便利商店等機會可以挑選，徵才活動現場更釋出儲備幹部、襄理、門市人員、餐飲服務員及計時人員等工作，其中更有跨領域專業的職缺，想跨區工作的求職者可前往了解看看。

另外，首次參與基隆大型徵才活動的YouBike，則積極網羅基隆地區人才，提供多達70個工作機會。現場也有照顧服務產業需要專業護理人員及照服員，擁有專業照服員證照的求職朋友只要透過就業中心媒合成功，即可申請缺工就業獎勵補助10萬8000元。

基隆就業中心主任盛慧中提醒民眾，更多詳細資料，請洽基隆就業中心24225263及六堵分站24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為http：／／www.taiwanjobs.gov.tw。

(中時 )