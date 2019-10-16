動感天后蔡依林(Jolin)出道多年，在演藝事業上交出亮眼成績單，然感情方面卻缺一點運氣，一度跟男模錦榮穩定交往有望修成正果，然2017年卻宣告6年情斷，蔡依林至今沒有新對象，不過最近卻跟天團「五月天」阿信頻傳緋聞，沒想到Jolin突發通知，羞曝「腦公」身分。

蔡依林。(中時資料照片)

近來跟阿信互動頻頻大傳緋聞的蔡依林，昨天突然在臉書po文，發出緊急通知，表示有了「新任腦公」，還大方公開對方身分，就是在《山茶花開時》裡飾演忠犬般暖男「龍植」的韓星姜河那。

蔡依林請託眾人幫轉達給龍植，「請他辦完案，這裡有黃2c跟後台證的部分要給他！！」，竟奉上一票難求的演唱會黃金座位門票，還願讓對方到後台，Jolin笑稱自己水性楊花，但仍覺得：「喝杯咖啡不為過吧」，粉絲看了也樂得鬧她：「妳能想像跟龍植步入禮堂或演唱會嗎？」，只見天后秒收女王氣質，附上臉紅表情圖案直呼害羞，被說還真是病得不輕，蔡依林為了愛人也認了，自虧「林黛玉體質」。

(中時電子報)