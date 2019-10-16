一名12歲孩童在鐵路軌道附近遊玩時，慘遭高壓電電死。一名男性目擊者表示，當時他聽到驚悚的求救聲，當他趕到現場，他只看到一名男孩嘴裡不停的叨念著「幫幫我、幫幫我」。

據《每日郵報》報導，這件事發生在14日晚間七點，12歲的詹姆斯(James Myers)與朋友似乎是為了找回上周在火車軌道遺失的某樣東西，所以爬過了護壁，但過程中誤觸高壓電網而慘遭電死。一名目擊者表示，當時他正在遛狗，突然聽到求救聲。男子說道「我可以聽到這個孩子(詹姆斯的朋友)大喊，然後我看到他跳下了橋。」他不停地說「幫幫我、幫幫我，先生。請別離開」男子表示當時男孩近乎歇斯底里。

事發之後，詹姆斯14歲的女友在欄杆上別了一束花，並附了一張引用蕾哈娜「鑽石」歌詞的悼文「如鑽石般閃耀，你是最快樂的小男孩，你將永遠被想念」。此外罹難地點還有一隻艾佛頓足球俱樂部的泰迪熊。

(中時電子報)