一名12歲孩童在鐵路軌道附近遊玩時，慘遭高壓電電死。一名男性目擊者表示，當時他聽到驚悚的求救聲，當他趕到現場，他只看到一名男孩嘴裡不停的叨念著「幫幫我、幫幫我」。
據《每日郵報》報導，這件事發生在14日晚間七點，12歲的詹姆斯(James Myers)與朋友似乎是為了找回上周在火車軌道遺失的某樣東西，所以爬過了護壁，但過程中誤觸高壓電網而慘遭電死。一名目擊者表示，當時他正在遛狗，突然聽到求救聲。男子說道「我可以聽到這個孩子(詹姆斯的朋友)大喊，然後我看到他跳下了橋。」他不停地說「幫幫我、幫幫我，先生。請別離開」男子表示當時男孩近乎歇斯底里。
事發之後，詹姆斯14歲的女友在欄杆上別了一束花，並附了一張引用蕾哈娜「鑽石」歌詞的悼文「如鑽石般閃耀，你是最快樂的小男孩，你將永遠被想念」。此外罹難地點還有一隻艾佛頓足球俱樂部的泰迪熊。
'Happy-go-lucky' Everton fan, 12, who died after being electrocuted while playing near high-voltage railway lines
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。