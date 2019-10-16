國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜受訪時，提到讓兩岸外交休兵，以《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指精靈誰威力強大比喻；蔡英文總統今受訪表示，兩岸議題非常嚴肅，或許韓市長要讓它變得活潑一點，但還是一個嚴肅的議題，神燈跟精靈不是一個很好的比喻。

此外，被問到，藍營質疑，蔡總統國慶日說中華民國台灣，是要為了搶中華民國的選票；總統說，對國家重大議題還是以選舉為導向，國家領導人最重要的事情就是集結社會最大共識，這樣國家才有團結的基礎，中華民國台灣就是要集結社會最大的共識。

對於韓國瑜的兩岸比喻，總統說，2300萬人是台灣很好的基礎，而且是一個民主自由的國家，是一個很實質的、很重要的存在，絕對不是精靈可以比較的，在整個國家的發展的過程中，要團結，要有自信，這是作為一個國家、作為每一個國民，大家都要抱持的態度。

總統強調，韓市長近來講了很多譬喻，但最期待韓講的就是，「如果他做總統，他會有決心保衛國家主權、保衛民主自由生活方式，這才是國家領導人應該堅持的事情」。

(中時 )