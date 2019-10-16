內政部日前發文稱香港「黑警」將攜家眷大舉移民臺灣，呼籲慎防。大陸國臺辦發言人馬曉光今天在例行記者會上斥責是假消息，並反譏民進黨當局公然包庇「總統專機私煙案」、「高鐵失落現金案」等弊案，結果使自己淪為一個政治笑話。

馬曉光表示，事實證明，臺灣網路上傳播的所謂香港警察要「逃往」或移居臺灣的消息，是一個不折不扣的假消息。對於這樣一個違反基本常識的假消息，民進黨當局有關部門負責人卻如獲至寶，在網站上大肆炒作，結果使自己淪為一個政治笑話。

馬曉光反唇相譏，民進黨政府把維護法律秩序、維護人民生命財產安全的執法者誣蔑為「黑警」，這與他們利用個人權位公然庇護「私煙案」、「高鐵失落現金案」等弊案的行為如出一轍，說明他們心中只有黨派利益，全無法律正義，誰「黑」誰「白」，一目瞭然。

此外，日前有香港電競選手因宣揚「港獨」被競賽主辦方除名，美國NBA因火箭隊總經理因涉港言論，遭大陸合作方抵制，蔡英文總統則稱會和所有的球迷、玩家一起守護「民主」和「自由」價值。

馬曉光回應，鼓吹「港獨」，支持暴力活動，與所謂「民主自由」毫無關係，而是在公然破壞香港特區的法治。如此顛倒是非，無非是為了撈取選舉利益，臺灣民眾對此看得很清楚。

至於日前發生大陸遊客在臺撕毀中山大學連儂牆上支持香港示威抗議的海報，結果被驅逐出境。馬曉光表示，在香港發生的激進示威和違法暴力活動，已經激起了香港市民和海內外中國人的強烈憤慨。在臺灣校園內公然鼓吹「港獨」和支持違法暴力活動，必然遭到所有關心香港、愛護香港的中華兒女的強烈反對和抵制。

(中時 )