家屬接獲警方通知，不敢置信母親死亡宣告2年後，警方還在調查失蹤案。（警方提供／許家寧基隆傳真）

「尋人神探」許耀彬尋獲郭姓婦人身分，合十向婦人致意。（警方提供／許家寧基隆傳真）

基隆1名75歲郭姓婦人，13年前人間蒸發，老伴思念妻子每天騎機車都多帶一頂安全帽，向子女稱要順便把母親載回家，2年前翁抱憾過世，子女忍痛替母辦理死亡宣告，設立衣冠塚讓二老相伴，沒想到，警方日前竟從老婦特徵比對出與無名公墓遺體相符，完遂老翁心願。

基隆市警一分局表示，2006年汐止分局發現一具漂浮於基隆河岸的無名女屍，因長期浸泡河水，毛髮及五官均腐爛無法辨識，又身上無遺留證件、飾物，公告協尋後，以編號「7587無名女屍」埋葬於新北市汐止第一公墓無主墓區，長達近13年。

一分局「尋人神探」第三組組長許耀彬，上月5日檢視警政署身分不明（無名屍）系統，比對出一名居住於基隆市，失蹤13年的的75歲郭姓老婦人，特徵與該無名女屍相近，遂重啟調查，聯絡家屬採集郭婦子女唾液檢體送DNA親緣關係比對竟吻合。

家屬指出，母親失蹤13年之久，父親和他們四處尋找都找不到，自從父親過世後，不捨母親成無主孤魂，決定為母親設立衣冠塚，並且與父親的骨灰罈放在一起，讓兩老相伴，不過一直未能尋獲失蹤的母親，是子女們心中永遠的痛。

檢察官依法醫研究所的親緣鑑定書開具郭女相驗屍體證明書，讓家屬15日順利領回遺體，許耀彬陪伴家屬回到無主墓區找到編號7587的無名墓碑，家屬等人淚流滿面，再三向警方鞠躬感謝，讓離家13年的母親終於有名有姓，找到回家的路。

(中時 )