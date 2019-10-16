美國聯邦眾議院今天通過4項法案與決議案，其中3項與香港親民主示威相關，另一項則讚揚加拿大政府啟動對華為財務長孟晚舟的引渡程序。北京堅決反對這類法案，要美停止干預。

聯邦眾議院一致通過「香港人權與民主法案」、「保護香港法案」與「與香港站在一起」決議案，以及一項與孟晚舟案相關的決議案，民主黨和共和黨國會議員說，他們希望對中國採取強硬立場，並對陷入動盪4個月的香港表達支持。

路透社報導，這些法案與決議案通過之際，美中才剛達成脆弱的第一階段貿易協議。

聯邦參議院尚未敲定「香港人權與民主法案」與「保護香港法案」表決時程，不過，外交委員會（Foreign Relations Committee）官員說，聯邦參議院料將在幾週內進行表決。一旦闖關成功，這些法案將送至白宮由總統川普簽署成法律或予以否決。

第4項不具約束力的決議案則讚揚加拿大應美方要求採取行動，啟動對華為財務長孟晚舟的引渡程序。孟晚舟去年12月在加拿大被捕。

孟晚舟涉嫌犯下銀行詐欺遭美國起訴，同時被控在華為與伊朗業務往來方面誤導匯豐控股。伊朗目前受美國制裁。孟晚舟則堅稱自己無辜，反對引渡。

華府指控華為竊取美國智慧財產並違反美國對伊朗制裁，許多共和黨和民主黨國會議員把華為視為安全威脅。

香港數月來一再爆發大規模遊行，有時甚至上演涉及催淚瓦斯、汽油彈和實彈的暴力示威，抗議北京正在收緊對這座城市的控制，侵蝕民主權利。

北京駁斥上述指控，抨擊英美等西方國家製造麻煩。

中國外交部說，北京堅決反對美國聯邦眾議院通過與香港示威有關的新法案，同時敦促美國停止插手香港事務、干涉中國內政。

中國外交部發言人耿爽發表聲明說，如有關法案最終通過成法，將損害中美關係。

(中央社)