台北市都市計畫審議委員會14日有條件通過遠雄大巨蛋案，前北市都發局長林洲民痛批是「狗吠火車紀念日」，林洲民今出席居住正義改革聯盟成立記者會表示，世上沒有一個大型場館辦理電腦模擬像台北市這次都審一樣，逃生參數不列入、不做最差狀況模擬，非常擔心大巨蛋未來安全。對於卸任都發局長後，台北市長柯文哲對大巨蛋、公宅興建等政策大轉彎，林洲民認為，柯變得跟前市長馬英九、郝龍斌對大巨蛋看法一致，批評柯市長越做越回去。

針對遠雄大巨蛋案日前草率通過都審委員會，林洲民今再度提出質疑表示，重要的2個參數不可以設定及最差狀況不必模擬，台北市是防災避難模擬史上第一個不考慮的，他正在準備完整的文字敘述，堅決反對這樣的決定。

柯文哲去年順利連任後，林洲民被「請辭」都發局長，柯市府不僅推翻過去8年興建5萬戶公宅政策，連大巨蛋都審也出現鬆動，林洲民說，本來相關政策應該持續推動發光發亮，柯市長突然急踩剎車，完全不能理解，也無法接受，太可惜了，柯市長應該清楚說明興建公宅數量為什麼雪崩式下降。

林洲民表示，在他任內4年公宅興建編列827億元，今年都發局僅編列26億預算，預算編列說明一切，至於為什麼有這樣轉變要問都發局，但最令他不解的是柯文哲對政策的反覆，公宅政策、大巨蛋執行全變了調。

(中時 )