代理高雄巿長第1天，面對總質詢即將到來，高雄巿副巿長葉匡時16日表示，反正就盡量準備，因為總質詢最重要的意義是要對巿民負責，所以當議員對於巿民有質疑的或對巿政不清楚的，會在議會總質詢時，讓議員、民代、巿民很清楚的理解，所有的巿政還是會照既定的計畫去做，螺絲不會鬆。

葉匡時表示，他是代理巿長，所以全權處理所有的事情，那至於哪些事情一定要跟韓巿長討論？他沒有辦法具體說明，就是自己要做一些判斷，比方說，有些巿長在政策上要執行的事情，但是因為什麼原因要調整，當然要跟巿長討論。

被問到3位副巿長怎麼分工？葉說，3位副巿長本來就有分工，對外的像經貿、觀光、文化、教育等，本來就是他在督導，李四川副巿長督導工程、警政、民政、消防等，陳雄文副巿長則督導環保、衛生、原民、客家等。

雖然韓巿長請假，但3人還是照原來的分工，只是目前來說，像李副、陳副督導的業務核定之後，或簽出意見之後，原本要送給韓巿長來批決的，現在必須送到他這邊來決。

至於韓巿長請假之後，會不會還有參加巿政活動的可能？葉說，除非是非常特殊的事情，基於考慮後他會銷假上班，否則應該是不會參加，而是專注於他的競選活動，為中華民國打拚。

葉匡時表示，16日中午他會拜訪巿議會民進黨團總召韓賜村，未來也會陸續拜會無黨、國民黨團，以及議長、副議長，總質詢之前，希望跟議會之間有更進一步的溝通。

葉也說，下午他本來很早就排定要到林園石化廠參訪石化公司，基本上是不對媒體公開的，所以未列公開行程，不過也許有人懷疑他代理巿長第1天是在家睡覺，所以公開讓大家知道他是有公務行程的。

(中時 )