鄰長第一線接觸民眾，民政局長柯慶忠16日在市政會議以「跑在第一線，做在你之前」專案報告，新北正推動行動鄰長培訓方案，系統性培訓鄰長服務能力，不僅加強市政宣導，還能有效資源分配。

新北市長侯友宜說，鄰里長是第一線接觸民眾的人，不僅在地化，也最深入，是決定市政好壞關鍵，他到新北市8年多，第一次看到以鄰長為主角的專案報告，希望透過系統性訓練，能夠快速反映民情，並組織化分工，市政市民才能有感。

柯慶忠表示，里鄰長是社會中潛藏的強大動能，新北市有2萬2371位鄰長，高居全台第一，鄰長不但熟悉在地，許多鄰長更擁有專長，在各行各業發光發熱。

柯慶忠說，為精進鄰長職能並整合鄰長人力資源，市府今年6月起分別在中和、汐止及五股3區試辦「行動鄰長」專案，計有4813位里鄰長投入，透過居家安全、居家衛生及社會服務等3大行動服務，快速將市政資源輸送至有需要的民眾手中。

柯慶忠說，截至目前已辦理16場次知能研習，每場參訓率皆逾90％，反應十分熱烈，3區里鄰長經由「動態掌握」、「即時通報」及「配合處置」等3大步驟精進地方服務都有初步成果。

柯慶忠說，如中和區動員逾3000位里鄰長人力屈公病防疫逐戶孳清，五股區則加強各里內的偵水防汛作業，汐止區也透過1187位里鄰長強化全區路面、路燈及水溝的巡查通報。

柯慶忠表示，未來也將透過績優鄰長的表揚，激發出鄰長更大的服務能量。

(中時 )