一座美術館有如一座城市藝術與文化的發光體，世界各地著名的美術館，除了提供良好的展覽空間外，各展場間也都具有良好的中介空間，建築師石昭永為台南設計一座與眾不同的市立美術館，提供趣味堆疊的展覽空間，由許多半戶外空間組織這些展覽館，創造有效的遮蔭系統，人們可以任意往返於不同展覽館之間，同時享受公園裡的美好風景。

台南市美術館二館國際競圖評選出爐，由2014年普立茲克建築獎得主坂茂與石昭永建築師、聯鋼營造團隊獲首獎；桃園市立美術館競圖也由「石昭永建築師事務所＋株式會社山本理顯設計工場」榮獲首獎，建築師石昭永的建築專業與創意才華，備受關注。

石昭永受邀到社團法人台中市建築經營協會大師講座，以「都市美術館」為題暢談設計概念發想，吸引建築設計相關人員來取經，贏得滿堂彩。

台中市建築經營協會理事長梁信雄表示，石昭永獲得許多建築獎項，成功大學研究總中心行政暨研究大樓、彰化縣歷史建築福興鄉農會穀倉再利用規畫設計，雙雙榮獲台灣建築獎；國立成功大學綠色魔法學校同時榮獲美國LEED白金級標章及優良綠建築獎等。

台南市美術館二館為地下二層、地上五層的地標建築，共有18個展廳，成為全台美術館中展廳最多，垂直堆疊、錯位旋轉的不同展覽館，還有許多屋頂花園以及半戶外平台，創造出趣味親切自在的參觀體驗。

此外，經重塑都市公園，將原本使用率不佳的公11公園，利用美術館的設立，設計許多遮蔭以及涼爽舒適的戶外空間，重塑都市中難得的公園綠地，綠地延伸入美術館，兩者整合為一，解決台南炎熱天氣時缺乏遮蔭空間問題。

石昭永畢業於成功大學建築系，遠赴美國麻省工學院拿到建築碩士後，回到成功大學再取得博士學位，事務所成立於1998年，完成作品以大學建築、研究機構、美術館、運動中心、國中小校舍、集合住宅、高科技廠房辦公室、歷史建築再利用等為主。

(中時 )