台大生命科學系教授李心予接受媒體聯訪。（李侑珊攝）

神經母細胞瘤是一種目前最常見的「小兒顱外固態惡性腫瘤」，好發於嬰幼兒時期，台灣目前每年約有30個病例確診，嚴重威脅病童生命。台大與中研院研究團隊經過15年努力，發現一個新穎且相對安全的治療方式，研究成果已發表於國際頂尖期刊《癌症研究》（Cancer Research）、《美國化學學會化學神經科學》(ACS Chemical Neuroscience) 期刊，此一療法並以提出多國專利申請。

台大表示，研究團隊由台大生命科學系教授李心予、台大醫學院附設醫院小兒外科醫師許文明、中央研究院細胞與個體生物學研究所副研究員廖永豐及博士吳沛翊組成「轉譯醫學研究團隊」。

李心予表示，神經母細胞瘤是常見的小兒顱外固態惡性腫瘤，85％的病例發生在小兒4歲以前，我國目前每年約有30個病例確診，由於其好發於腎上腺，致使早期的發現不易，約有一半以上的病童在診斷時，便已發生多處轉移或擴散，但目前治療成效不彰，嚴重威脅病童生命。

台大和中研院組成跨領域研究團隊，經過長達15年努力，達成兩項獨步全球的重要研究成果，一是發現「芳香烴接受器 」(Aryl hydrocarbon receptor) 有助於病患的治療，二是透過團隊自行研發的篩選平台，鑑定出芳香烴接受器的內源性配體「四氫皮質酮」（內源性配體亦即人體本身所產生的內源性賀爾蒙），可誘導神經母細胞瘤分化以減緩腫瘤生長的可能性，明顯減緩神經母細胞瘤的生長及擴散。

許文明指出，小朋友接受化療，會出現掉髮等症狀，正常組織也會受到傷害，比較像「大規模的飛彈轟炸」，無辜的平民也會受害；但分化療法，是針對癌細胞進行針對性、篩選性的破壞，讓癌細胞變會正常的細胞。

台大表示，這兩項研究成果均已發表於國際頂尖期刊，研究團隊針對此一療法也已提出多國專利申請，並可望於近年內能完成新藥研發，為病患提供較安全的療法。

台大校長管中閔致詞表示，研究團隊持續超過15年，才得到目前的成就，證明研究團隊花費很大的耐力和毅力，忍受很多寂寞才會產生重大成果。台大教授的研究目的，不是為了發表幾篇論文而已，而是可以對社會做出更多貢獻。

(旺報 )