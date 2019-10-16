農委會主委陳吉仲昨表示租賃航遙測飛機17億，但如果新購飛機加上改裝等維護費用，總共也要花費20億，並沒有比較便宜，還嗆如果去外面說他圖利廠商，他一定提告。國民黨立委今天繼續開記者會，藍委馬文君也反嗆，「歡迎來告」，請陳吉仲來解釋清楚怎麼樣可以租比買好，農委會正副主委應該要有人下台，公然欺騙全民。

馬文君指出，美國才剛買一架完全同樣型號的，空機加上所有改裝，總價就是約新台幣3億7000萬，兩架就是7億，農委會說的人員預算，本來就編制在公勤總隊裡，用租的還要額外付給廠商人員費用，空勤還有機棚，且公務機就不用支付落地費，民間還要額外支付。

藍委許毓仁也指出，上禮拜他參加美台國防工業會議時，剛好就遇到這家飛機的原廠業者，當時這個新聞還沒出現，該名業者就一直問他一台3億多的飛機為什麼台灣會用兩倍以上的價格去租，他本來也聽得一頭霧水，回來新聞爆出來才知道原來是這件事，美國業者當時就很好奇中間商是誰，是哪一家代理的，連他們原廠都不知道可以有這麼好的利潤。

許毓仁說，農委會想用租賃的方式就是為了規避政府採購法，想透過兩三手公司規避審核，不想分四個標案執行，但是這麼大的價差，「騙鬼都不相信」，中間到底有幾間公司賺走了，誰開的價？誰在當門神？

馬文君批評農委會正在誤導大眾，小學生都會的算術，只有民進黨跟農委會算不出來，農委會正副主委真的必須要有人下台，因為他們公然欺騙全民，對於自己的業務需求不清不楚，對於質疑不理不睬，對於浪費民脂民膏不痛不癢，還用1450網軍出來造謠抹黑。

藍委林麗蟬也拿出農委會去年的分析報告指出，明明農委會自己的評估是購買比較便宜，租賃比較貴。10億的價差不是小數目，老百姓都不知道要賺多久，農委會應該說清楚，不是每天用1450網軍練兵打選戰嗎？不能用國家的前為民進黨選舉。

首席副書記長陳宜民也指出，農委會的網軍已經無所不在，連中國大陸的盜版電影網站，農委會連這個網站都下廣告，竟然到大陸非法電影平台下廣告，連大陸人都看得到農委會的網軍，已經無孔不入。

(中時 )