豬鏈球菌從呂男手背傷口進入體內，造成菌血症，嚴重恐致敗血症死亡。（王文吉攝）

台中一名肉販日前因胸口悶痛、高燒不退到衛福部原醫院急診，住院期間胸腔內科醫師檢查心臟及胸腔都沒有發現異狀，不料在血液培養報告中，竟然發現感染「豬鏈球菌」，一問之下才知道患者每天要處理大量豬腳，不慎受傷的雙手常泡在豬的血水中，造成菌血症。

60歲呂男從事肉品販售，每天清晨跟時間賽跑，3小時內要快速處理200至300隻豬腳，以便上架販售。他說，在刮豬毛或剃除屠體瑕疵過程中，雙手常常會不小心受傷，常常都只簡單「電火布」簡單包紮一下，又繼續工作。

呂男9月23日晚間因胸口悶痛，加上連續3天高燒不退，到豐原醫院急診，胸腔內科主任邱振峰原本懷疑是心肌炎，但經X光、超音波等檢查，均無異常。抽血培養3天後，發現感染豬鏈球菌，立即安排抗生素注射治療一周，病況穩定，出院後配合口服抗生素，順利康復。

邱振峰表示，呂男長期處理豬隻屠體，雙手手背有多處新舊傷痕跡，因沒有戴手套，導致豬鏈球菌經由傷口進到體內造成菌血症，如果沒有及時使用正確的抗生素治療，或是延誤就醫，很容易出現敗血症死亡。

豐原醫院感染科主任王唯堯表示，豬鏈球菌是豬隻表皮常見的正常菌，屬於人畜共通傳染病，但不會人傳人，養豬戶、屠宰、運送、販售豬肉人員及廚師等都是感染豬鏈球菌的高風險族群；一般藉由患者傷口，侵入神經系統，導致發燒、腦膜炎、敗血症或失聰等症狀。

邱振峰指出，豬鏈球菌在中國大陸、越南、泰國等公共衛生不佳的國家比較常見，四川2005年曾發生208人聚集感染，造成38人死亡。他強調，人體感染「豬鏈球菌」不常發生，但也非罕見疾病，建議長時間接觸豬隻屠體者，應配戴必要安全防護，減少暴露風險，一般民眾不會接觸到大量屠體，感染機率比較低。

豬鏈球菌從呂男手背傷口進入體內，造成菌血症，嚴重恐致敗血症死亡。（王文吉攝）

衛服部豐原醫院胸腔內科主任邱振峰說明患者手部有多處新舊傷口，豬鏈球菌經由傷口進到體內造成菌血症。

(中時 )