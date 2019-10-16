▲鹿谷消防分隊歷經9個小時搜救，今日凌晨在深山的斷崖峭壁旁順利將迷途的研究生尋獲。（提供／楊樹煌南投傳真）

▲攀登鳳凰眼山沿途都是原始林，登山不易，連下山行走都很困難，鹿谷消防分隊消警人員還是克服困難，圓滿達成任務，順利將迷途的研究生護送下山。（提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣鹿谷鄉發生李姓研究生，獨自登山受困在原始森林的斷崖峭壁中，鹿谷消防分隊據報，隨即動員15位警消上山搜救，在原始林中歷9個小時的搜救下，今16日凌晨2時22分順利尋獲，並平安將李姓研究生護送下山，消警及義消人員專業英勇表現，讓家屬深受感動，並頻向警消人員致謝不已。

警消人員透露，李姓研究生是在昨15日，獨自攀登鳳凰眼，由萬年亨衢上山，因不熟悉當地路況環境，致迷失在原始林中。

李姓研究生獨自在山上尋找出路，找了幾個小時後後，因體力不支，在峭壁旁打119尋求救援。

南投縣消防局據報，隨即派遣鹿谷消防分隊出動消防義消共15人次，前往救援，歷經9個小時尋找搜救，於今天凌晨順利完成救援任務。

鹿谷消防分隊的警消人員並指出，22歲台南籍的李姓研究生，是15日單獨1人由鹿谷鄉萬年亨衢步道，往鳳凰眼方向登山，由於沿途都是原始林，獨自走到上下都是斷崖處，無法再往前行走，知道迷路了，於是打119尋求救援。

所幸鹿谷消防分隊知道當地皆是原始林，又是斷崖峭壁，為了快速抵達現場，另闢小徑前往，歷經經9個小時搜救，最後仍順利將李姓研究生找到，並在隔日凌晨2點多將他平安護送下山，圓滿達成任務。

(中時 )