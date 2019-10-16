國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日市政會議後，正式宣布請假投入2020總統大選。韓昨天提及，幾年大家都活得辛苦，世上苦人不怕苦，只怕得不到溫暖、看不到希望，但當前政府只會大砍軍公教警消退休金和薪水，欺負工人和農民，只講酸話、恐嚇人民。對此，「最強菜農」林佳新也透露，他和韓國瑜夫妻講話內容從來不是選情，而是「佳新，怎麼辦？」總是在談論農民和基層問題。

林佳新在臉書指出，當韓昨天哽咽的說出農漁民勞工朋友受到多少欺負那段時，或許人覺得韓在演戲，但林強調「不是這樣」。他透露，與韓國瑜夫妻講電話，從來不是他的選情，也從來不是韓國瑜的選戰，內容只有「佳新，怎麼辦？」都是在聊農民的問題與基層問題。

林直言，他比大家多點機會能直接溝通，但這也正是他們直接想聽到林白目，但不會吹捧他們的基層言論。

「酸話再多，都不能使我們壯大；批判再強，都不會使我們變強！」韓國瑜昨也提及，真正能強大台灣的，只有建設自己、朝正向發展，可以不要到處挑釁，建立和平環境，台灣有純樸善良的人民、勤奮安定的社會，他要從南方出發，團結更多人一起建設民主繁榮的台灣。

(中時電子報)