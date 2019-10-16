前行政院長賴清德台北時間今天上午出席蔡英文總統連任北加州造勢大會，對於蔡賴配，賴清德仍不鬆口，他表示，今天他來美國助選，是民主的必然也是責任的所在，跟搭不搭配及任何職務完完全全沒關係。

賴清德自民進黨總統初選後維持低調，他向台僑表示，初選是君子之爭，用民主團結民進黨，他和海內外支持者堅定完成民主程序， 也很成功把民進黨士氣重新拉抬起來，讓民進黨政府活力再生出來，「讓小英變成2.0」。

賴清德也詮釋，這場初選就是他和所有支持者對2020守護台灣的大選，做出最大的貢獻，他要感謝支持者的支持和鼓勵，共同寫下新的歷史，深化民主，另外也要感謝這次初選時，擔心分裂而對他提出批評者，他都了解批評者的用心，互相批評求進步。

賴清德多次提及，現在初選已經結束，相信大家應該看得更清楚，應該可以了解他的苦心，應該可以釋懷，所以當民進黨初選民調結果出來後，他第一時間致電黨主席卓榮泰及蔡英文總統，說接受初選結果。也鼓勵蔡要加油，一定要贏，不要姑負台灣所有的民眾。

他並說，初選後，他接著開記者會跟社會報告，香港局勢愈來愈壞，民進黨初選應該要結束，他接受初選結果，也希望台灣社會團結一致，支持蔡英文總統，初選蔡英文獲得提名，而他建立民主風範得到尊敬。

今天他來美國助選，是民主的必然也是責任的所在，跟搭不搭配及任何職務完完全全沒關係。

賴清德也再次拜託台僑，明年1月11日一定要回來投票，每張選票都不能浪費，因為要完成三大目標，一是壯大台灣，蔡總統如能連任，絕對比選韓國瑜更能帶領台灣、壯大台灣，二是團結台灣對抗中共，像打鐵鑄劍，把一個中國雜念打掉，守護台灣維護民主自由、淬煉成鋼鐵意志，台灣自然團結，第三是為了世界的台灣，台灣不是世界孤兒而是有條件抬頭挺胸面對世界。

賴清德呼籲僑胞，一定要讓蔡總統連任成功，立委支持民進黨讓席次過半，不分區也要支持民進黨提名的候選人。

(中時 )