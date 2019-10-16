台南市南區杜姓婦人寫卡片感謝灣裡消防分隊人員救回他弟弟的生命。（消防局提供／洪榮志台南傳真）

「你們真的是我們家的救命恩人」，台南市南區杜姓婦人15日寫卡片感謝灣裡消防分隊人員，救回他弟弟的生命。由於今年4月間杜男在家昏倒，灣裡消防分隊獲報前往救援時，2名救護技術員發現對方已沒有呼吸心跳，經給予體外心臟電擊2次及持續進行心肺復甦術，還利用心肺復甦機器搶救，送醫急救終於恢復生命跡象，半個月後康復出院。

消防局表示，今年4月間，南區灣裡一名44歲的杜姓男子，在用過晚餐後，突然昏倒在自家客廳沙發上，家人見狀立刻撥打119求救，救災救護指揮中心立即派遣灣裡消防分隊人車前往救護。

2名救護技術員3分鐘內抵達現場後，發現杜男已呈現到院前心肺功能停止，救護技術員柯甫龍隨即在現場緊急實施心肺復甦術，另名救護技術員顏呈軒則操作自動體外心臟去顫器，評估患者為心室纖維顫動後，當下即判斷給予患者體外心臟電擊2次及持續進行CPR，還利用心肺復甦機器搶救，並在搬運過程中持續進行心肺復甦，隨後送到台南市立醫院由急診室醫護人員接手搶救。

市醫急診室急救醫護團隊持續搶救後，不久即傳來好消息，杜某已恢復呼吸心跳，並於半個月後康復出院。

灣裡消防分隊分隊長王金象14日下午偕同當時出勤的救護技術員柯甫龍前往探訪杜男家屬，關心對方恢復情形。訪視過程中，家屬表示，杜男目前已恢復正常生活並返回北部工作崗位，家屬十分感謝灣裡分隊的極積搶救，還於隔天專程寫卡片感謝救護人員的「救命之恩」。

(中時 )