「你們真的是我們家的救命恩人」，台南市南區杜姓婦人15日寫卡片感謝灣裡消防分隊人員，救回他弟弟的生命。由於今年4月間杜男在家昏倒，灣裡消防分隊獲報前往救援時，2名救護技術員發現對方已沒有呼吸心跳，經給予體外心臟電擊2次及持續進行心肺復甦術，還利用心肺復甦機器搶救，送醫急救終於恢復生命跡象，半個月後康復出院。
消防局表示，今年4月間，南區灣裡一名44歲的杜姓男子，在用過晚餐後，突然昏倒在自家客廳沙發上，家人見狀立刻撥打119求救，救災救護指揮中心立即派遣灣裡消防分隊人車前往救護。
2名救護技術員3分鐘內抵達現場後，發現杜男已呈現到院前心肺功能停止，救護技術員柯甫龍隨即在現場緊急實施心肺復甦術，另名救護技術員顏呈軒則操作自動體外心臟去顫器，評估患者為心室纖維顫動後，當下即判斷給予患者體外心臟電擊2次及持續進行CPR，還利用心肺復甦機器搶救，並在搬運過程中持續進行心肺復甦，隨後送到台南市立醫院由急診室醫護人員接手搶救。
市醫急診室急救醫護團隊持續搶救後，不久即傳來好消息，杜某已恢復呼吸心跳，並於半個月後康復出院。
灣裡消防分隊分隊長王金象14日下午偕同當時出勤的救護技術員柯甫龍前往探訪杜男家屬，關心對方恢復情形。訪視過程中，家屬表示，杜男目前已恢復正常生活並返回北部工作崗位，家屬十分感謝灣裡分隊的極積搶救，還於隔天專程寫卡片感謝救護人員的「救命之恩」。
(中時 )
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