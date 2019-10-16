柯文哲上午為北市府祕書長交接，卸任祕書長張哲揚（左）將轉任民眾黨祕書長。（陳俊雄攝）

對於民眾黨即將在高雄定二波立委名單，是否是趁韓國瑜請假選總統時「趁虛而入」？且屆時會否會找郭台銘合體？兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，郭董是否出席要看他方不方便；選在高雄公布，是因不能老是從台北看天下，「簡單想法卻被你們陰謀論」。

柯文哲指出，台灣過去就是藍綠，除非真的找20幾歲剛畢業，不然過去不是藍的背景就是綠的背景，所以民眾黨就是找年輕人、比較有理想性的、自戀冰，也許無法百分之百，但有理想比較好。

柯文哲表示，他要打的選戰主軸不是藍綠，而是國家治理。他認為不要老是講統獨，要深究行政效率、財政紀律、KPI執行、處理問題是不是務實。像目前前瞻計畫執行率只有20幾趴， 就不要講什麼統獨，「國家執行率20幾趴，你還要講什麼？」

柯文哲指出，現在我們要的是明治維新，不是義和團 。100年前面對西方列強挑戰，你是要用義和團的方式解決？還是明治維新？這才是台灣大家要思考的。

對於選在高雄立委名單，屆時是否邀請郭董出席？柯文哲表示，會看他時間方不方便，「他們也有他們的候選人，時間方便就互相幫忙」；選在高雄，則是因為第一波在台北宣布，「 總不能每次永遠都台北看天下」， 我們只是簡單的想法，你們就是陰謀論，想來想去 「政治沒有這麼嚴重啦」。

(中時 )