一名10歲的小女孩，在昨(15)日遭她9歲妹妹發現陳屍家中。雖然警方尚未公布調查結果，不過整起事件調查方向朝著學校霸凌部分。根據女童父母表示，他們定期察看女童手機，以確保她不會成為目標。然而憾事還是發生，女童的家人悲痛的表示，他們「我們失去了一個很棒的小天使」。

據《太陽報》報導，10歲的艾莉森(Allison Ruth Wendel)被9歲的妹妹發現在美國加利福尼亞(California)家中死亡。目前警方並沒有透露太多細節，不過聖塔安娜(Santa Ana)的警方已經到女童生前就讀的小學了解女童是否有受過霸凌。據傳警方還將調出女童生前使用的社交媒體和短信詳細了解。由於警方如此大動作，令外界紛紛猜測女童的死亡與霸凌有著密切的關係，不過該小學的發言人表示這一切皆是謠言。

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