每年秋天備受期待的西拉雅極限單車賽又來了，為了讓車友全家共遊，主辦單位除了推出國際認證的200、300公里精華路線，還規畫一條適合一般大眾騎乘之逍遙遊路線，廣邀國內外自行車玩家、大小朋友們來趟西拉雅深度旅行，體驗在地人文歷史，品嘗道地美食小吃，欣賞4大水庫風光。

由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處與法國極限運動俱樂部自行車聯合會（Brevet De Randonneurs Mondiaux，簡稱B.R.M）共同合作的「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」極限單車活動，11月23~24日將在烏山頭水庫舉辦。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，西拉雅國家風景區是全台灣水庫最多的風景區，單車路線串聯烏山頭水庫、尖山埤水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫4座水庫，沿途高低起伏是單車好手必挑戰路線。

為了讓參加的車友可以深度認識西拉雅，體驗道地的人文美景，本次特別規畫結合白河林初埤木棉花道、關子嶺溫泉、175咖啡公路、玉井老街、左鎮二寮觀日平台等轄區知名景點，以及安排許多在地特色農特產、風味美食等作為車友的能量補給品。

今年活動報名非常踴躍，200公里及60公里已額滿，僅剩300公里尚有名額，想挑戰自我極限的朋友行動要快。除主活動外，主辦單位另規畫有趣的有「玩庫子弟」系列活動，騎車到水庫打卡就可以參加5000元現金抽獎，活動期間烏山頭水庫也祭出入園特別優惠。

23日烏山頭水庫起終點活動現場還將舉辦精采樂團表演、攤商市集、草地野餐、玩庫子弟摸彩活動，配合當天活動，烏山頭水庫滿4歲以上每人均只收取40元門票，4歲以下免費入園。

(中時 )