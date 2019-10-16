◎韓國瑜恆春座談 旅宿業者高喊：我們要陸客

「我們要鐵路、真的等太久了」國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅選擇從恆春半島出發，針對近年來雪崩式崩跌的觀光產業與在地業者進行座談，業者在交通、觀光、產業及醫療頻頻發言，更有人高喊「我們要陸客」，讓在場民眾響起熱烈掌聲。

◎柯指汐民線是盲腸挨批 侯友宜緩頰：他是為新北好

捷運汐止民生線延宕多年，台北市長柯文哲接連兩天回應「有空再說」、「盲腸線」，新北市長侯友宜16日在市政會議表示，柯市長說的沒有太大錯誤，他也是為新北好，但汐民線一次核定，分階段實施是共識，汐止東湖段一定要盡快完成，解決汐止居民塞車之痛。

◎基隆大型徵才明登場 破千職缺供民眾選擇

勞動部基隆就業中心17日上午10點，將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2019開薪就業職來運轉基隆就業中心現場徵才活動」，邀請有求職、轉職需求的市民前往尋求機會。這也是今年基隆地區最後一場大型徵才，而北北基共有42家廠商參加，更提供破千個工作機會。

◎東北風影響 清晨測到18度低溫

中央氣象局今日上午表示，16日整天仍受東北風影響，降雨集中在北台灣及東半部，且各地清晨氣溫均偏低，有地方甚至出現18度的低溫，白天高溫部分，北部整天偏涼，中南部則能高達33度、日夜溫差大，記得多帶一件外套。

(中時電子報)