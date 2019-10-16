美國眾議院周二（15日）下午通過《香港人權與民主法案》（下稱《法案》），要求華府每年重新認可香港自治情况、制裁侵害香港人權的人等。由於眾議院的《法案》版本與參議院將表決的版本有些微不同，故最終版本要經兩院通過，再交由總統川普簽署後才正式生效。香港政府今日表示，對美國眾議院通過《法案》表示遺憾。中國外交部表示，中方必將採取有力措施堅決反制。

美國眾議院周二一致口頭投票通過該法案，《法案》要求美國國務卿每年重新認可香港自治情况，以判斷是否適合美方維持香港特殊待遇；賦予權力制裁那些侵害香港人權和自治的人，保障爭取民主的示威者入境美國等。通過《法案》後，眾議院議長佩洛西表示，參眾兩院與香港人團結一致，「如果美國因為商業利益而沒有在中國為人權發聲，那麼我們將失去能為世界任何地方人權發聲的道德權威」。

中國外交部發言人耿爽今日亦表示，中方對美國眾議院通過《香港人權與民主法案》表示強烈憤慨和堅決反對。他說，當前香港面臨的不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、恢復秩序。「如有關法案最終通過成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益。對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益」。

港府發言人指出，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實；「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定、市民安居樂業的最佳安排，特區政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。

美國眾議院同時通過《保護香港法案》草案及「承認香港與美國之雙邊關係、譴責中華人民共和國干預香港事務和支持香港人示威權利」決議案。《保護香港法案》旨在叫停對港出口催淚氣體和橡膠子彈等人群管制設備，避免香港警方以此對付示威者。

(中時 )