台灣社會逐漸進入高齡化，為了確保地方財政永續經營，監委江綺雯與副院長孫大川調查近三年來，地方政府不斷加碼發放敬老年金，恐導致財政出現左支右絀情形，發現每年核發金額從100年的48.52億元，逐年增加至107年89.16億元，增長幅度植逾8成，有地方政府反映因民意高漲，期盼有人扮黑臉，建議中央主管機關訂定統一的發放標準。

監委江綺雯表示，雖然地方政府財政狀況普遍欠佳，但仍持續發放各式名目的老人福利現金給付，比如重陽敬老禮金、三節慰問金、居家生活補助費等，每年核發金額從100年的48.52億元，逐年增加至107年89.16億元，增長幅度植逾8成。

除了特殊節日的敬老金外，報告指出部分縣市每月固定發放的敬老金，其中新竹市「安老津貼」滿百歲者每月8000元居全台之冠；金門縣則有「歷經戰地軍管時期老人慰助金」，依年齡級距每月分別為4000元、5000元及7000元。

江綺雯指出，地方政府核發金額佔社政單位社福支出比例，107年已超過1成者有桃園市、新竹縣、澎湖縣、新竹市及連江縣等5縣市，其中新竹市佔比更超過4成，也就是說，社會處每10元的社福支出，有4元用於發放現現金給付。在進一步細看其中老人福利佔比，逾3成者有桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣等7縣市，其中新竹市與連江縣佔比高達6成以上。

江綺雯說，地方發放敬老年金等現金給付，有時恐排擠到其他社福支出，但衛福部並未把此點納入社福績效考核範圍，先前已對衛福部與主計總處提出監督，兩單位已於上個月23日召開會議，決議後續將分別依照業務面與財政面等加強辦理考核。

江綺雯說，目前僅彰化縣政府在108納入排富機制與降低給付額度，桃園市政府則允諾不再加碼並檢討排富標準，也有地方政府反映因民意高漲，期盼有人扮黑臉，建議中央主管機關訂定統一發放標準，可見該類現金給付易放難收。

(中時 )