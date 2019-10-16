金門高梁有固定愛好者，常常遭人大批蒐購，而「陳高」更是價值不斐。但是50年的金門高梁究竟值多少錢？有網友披露，50年陳高拿去大陸拍賣，可賣到人民幣2萬元（約新台幣8.6萬），震驚一堆網友。

有網友在臉書社團【爆系知識家】貼出3張金門高梁酒的照片，表示這瓶高粱酒是父親民國57、58年在金門當兵，退伍時回台灣前買的。瓶身是三角形，放到現在約50年了，外觀保存的不是很完美，還有價值嗎？

這篇留言引發熱烈回應，紛紛表示「是我破十萬 上下也不賣」、「這瓶很囂張，價格很好」、「50幾年三角瓶 台灣最多1萬 無良酒商收3千到7千 有關係就帶去中國拍賣 可以買一萬多兩萬人民幣」。

不過有一名郭姓網友卻認為「一堆人留言7萬的是要不要負責任阿？這瓶是民國55-60年左右的三角精選，購入價大約60-80台幣，當年當兵一個月月薪是160左右吧，目前市場行情不超過5000，明明三角高最高單價的是金杯，這瓶非但不是，也破標，失酒卡頸了，講7萬的我一瓶賣你們6000就好，差價你們去賺...真的是誤導人家裝內行.....」。

這則留言引發更多網友蓋大樓，紛紛表示「50年的賣6000 那我也+1」、「6000x12運費我自付」、「我陳高12年就收3500，這年份的酒6000就有，有沒有100支？」、「一次100瓶能不能再便宜點？」、「6000給我20罐，包過來」。

(中時電子報)