針對航遙測飛機爭議，農委會主委陳吉仲昨在立法院備詢時澄清，租用航遙測飛機只要17億元，但買新機加上改裝、保養可能得耗資20億元，但今天本報報導，根據2017年林務局提出的航遙測飛機更新計畫指出，購新機可大幅節省維護經費，但林務局今天回應，這份報告當時的背景不同，建議國民黨立委把報告前後文看清楚。

農林航空測量所發出聲明指出，國家航遙測飛機更新為機關重大計畫，須經各級機關縝密審查修正，媒體報導所引用106年12月之資料及數據係該計畫之初步評估報告，其時尚未定案，內容當然與最終定案版本有所差異。

而針對購新機可大幅節省維護經費的報告，農航所解釋，本案融資租賃即以取得全新飛機為標的，主要原因係新飛機性能及結構皆較老舊飛機為優，可節省維護檢修費用及時間，更能提升飛航安全與航拍效率。

農航所副所長吳淑華也強調，新購飛機有很多配備須加裝，不能拿當時的表格來類比，且這份報告當時的背景不同，每一個表格也都有前後文，建議某些立委把整份報告看清楚。

(中時 )