美軍昨（15）日才宣布全數撤出敘利亞北部重要大城曼比季（Manbij），俄羅斯軍隊當日稍晚就完全接管當地美軍留下的軍事基地，搖身一變成為土耳其及敘利亞軍隊之間的維和部隊，躋身中東衝突的調停人。

美軍前腳剛撤，俄羅斯軍隊後腳就進駐美軍遺留在敘北大城曼比季的前哨基地。畫面為俄羅斯記者拍攝基地的畫面。

綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，上周華府宣布撤出敘利亞北部美軍、默許土耳其展開軍事行動，土軍出兵攻打敘北庫德族人即將進入第8天，昨日美國國際反恐任務「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）發言人柯金斯（Myles B. Caggins III）上校宣布，美軍已完全撤出曼比季。消息才發布不久，俄羅斯軍隊當天就駛進曼比季，接管美軍留下的軍事基地。

一名俄羅斯記者在臉書上傳在美軍基地的畫面，指出美軍基地裝備完善，有水塔、天線塔、帳篷，冰箱內滿滿的汽水全部沒帶走，「他們還以為他們會待在這裡好長一段時間。」

為防止土耳其與庫德族軍隊交戰，美軍自2017年起駐紮曼比季，在美軍宣布撤出後，當地庫德族急需新的保護者，14日宣布與大馬士革達成協議，讓敘國政府軍在北部邊境駐紮部隊，聯手對抗土耳其進逼。現在，俄羅斯則接管美軍先前角色，成為當地維和部隊，俄羅斯國防部昨日表示，俄軍已在曼比季郊外的土軍和敘軍前線陣地間進行巡邏，讓兩軍分開。俄羅斯敘利亞問題特使拉倫蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）稱，「不會有人對敘利亞政府軍與土耳其武裝部隊之間的衝突感興趣。」

儘管堅稱沒興趣，紐時分析，美軍撤出，將給莫斯科機會敦促敘利亞從中獲利，甚至躋身中東地區的調停強權。文章分析，莫斯科在敘北取得的進展，將提振俄國長期盟友、敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權，削弱土耳其的侵犯能力，同時局勢也將明顯轉變，對長達8年的敘利亞內戰影響力，將從美國轉移至俄羅斯身上，這種情況下，美國的利益似乎所剩無幾。

根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）公布的數據，土耳其出兵攻打敘北庫德族一周，已造成154名庫德族為首的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）戰士死亡，土耳其支持的敘利亞戰士也折損128人，敘國、土國分別有69、20平民喪命。

(中時電子報)