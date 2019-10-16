水遊蛇為現生動物，這也是陝西首次發現蛇類化石公布於世。（照片取自中新網）

近日，大陸西北大學地質學系李永項團隊及陝西省考古研究院、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的科研人員聯合發表了在陝西洛南龍牙洞發現的有鱗類化石，其中似水遊蛇化石，距今大約35萬年至27萬年。

李永項教授稱，研究結果表明，在大約距今20萬年至30萬年以前，在陝西洛南不但有古人，有熊貓等多種古哺乳動物存在，而且還有蛇、蜥蜴等爬行動物與它們住在一個洞穴裡，共同生活過。

水遊蛇為現生動物，這也是陝西首次發現蛇類化石公布於世。

(旺報 )