陝西首次發現珍貴蛇類化石 每節僅3毫米 12:122019/10/16 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陝西首次發現珍貴蛇類化石 每節僅3毫米。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 水遊蛇為現生動物，這也是陝西首次發現蛇類化石公布於世。（照片取自中新網） 近日，大陸西北大學地質學系李永項團隊及陝西省考古研究院、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的科研人員聯合發表了在陝西洛南龍牙洞發現的有鱗類化石，其中似水遊蛇化石，距今大約35萬年至27萬年。 李永項教授稱，研究結果表明，在大約距今20萬年至30萬年以前，在陝西洛南不但有古人，有熊貓等多種古哺乳動物存在，而且還有蛇、蜥蜴等爬行動物與它們住在一個洞穴裡，共同生活過。 水遊蛇為現生動物，這也是陝西首次發現蛇類化石公布於世。 (旺報 ) #化石 #動物 #陝西 #發現 #洛南 也許您會感興趣 推薦閱讀 CHANEL奢華金燦賦活精萃 煥膚重生 04:102019/10/12 時尚消費 超吊詭！ 8歲兄妹遭發現吊死地下室 11:412019/10/12 社會 三條通男持BB槍訪友 躲警摔車滿頭包 19:102019/10/12 社會 收衣服驚見地上有嬰兒 螞蟻爬滿全身 19:182019/10/12 社會 台三線嘉義段 騎士墜20公尺深谷亡 20:192019/10/12 社會 愛地球也要救自己 塑戰速決 刻不容緩 01:002019/10/13 生活新聞 吃飯喊不到人 8旬婦巡園失足溺斃 16:332019/10/13 社會 假日出門工作 壯男騎車栽進水溝不治 17:422019/10/13 社會 梅山老婦陳屍家中 警方排除他殺 20:482019/10/13 社會 彰化某中學傳霸凌 結果是隱眼戴太久... 18:172019/10/15 社會 兩岸熱門新聞 韓國瑜稱不存在統一和獨立的條件 國台辦回應 - 兩岸 美通過香港人權與民主法案 陸外交部將反制 - 兩岸 美報告：陸駭客竊密 用以研發商用飛機C919 - 兩岸 - 工商 李孟居、蔡金樹遭陸拘留 國台辦：無最新消息 - 兩岸 台青遊中山陵舉國旗拍照 遭陸公安沒收寫悔過書 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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