2020總統大選將近，許多民調顯示，總統蔡英文和國民黨總統參選人韓國瑜的差距仍有落差。然而，以期貨市場方式在網路上估算候選人勝率的「未來事件交易所」表示，韓國瑜陣營近期主攻兩岸政策辯論，企圖搶回議題主導權，從預測市場價格走勢觀察，韓目前持續縮小與蔡的價格差距，截至10月15日平均交易價格，蔡英文以$54.09領先韓國瑜的$45.8，雙方差距只剩$8左右。

據「未來事件交易所」分析，國慶日當天，蔡、韓兩人的預測市場都小幅上漲約$1，兩人的演說內容似乎都對自身選情有利，但國慶日後，蔡的價格呈現些微走弱的趨勢，原因可能與韓陣營提出的兩岸政策有關。韓國瑜則在國慶日當天與國政顧問團一起公佈「兩岸政策白皮書」，除了請出「九二共識」的原創者蘇起，重申一中各表的九二共識之外，更談到台灣民主化的經驗可做為中國大陸政治改革參考，唯有大陸民主化，才能確保兩岸和平發展。韓辦更在13日直接與蔡英文叫陣，要求與蔡英文辯論兩岸政策。

民進黨冷處理韓辦叫陣，對蔡英文的看好度似乎沒有幫助，「未來事件交易所」分析，蔡英文的預測市場價格從國慶日後就跌至$55以下，韓國瑜則支撐在$45以上，顯見主攻兩岸政策，對韓陣營來說，效果相當顯著，一方面可以在「反送中」效應上止血，另一方面藉由兩岸議題的捉對廝殺，促使藍軍基本盤整合歸。

此外，即便昨天還有韓國瑜宣布開始請假拚大選的利空消息，但對於韓國瑜的價格影響不大。

(中時電子報)