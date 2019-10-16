民進黨立委李俊俋今天於立法院內政委員會質詢時表示，高雄市長韓國瑜整天說中央卡韓，但事實是今年中央補助高雄是全國第四多。李俊俋指出，韓國瑜昨天說要請假五十七天，並將這段時間的十九萬薪水捐出，李俊俋說，但十九萬明明只是一個月薪水。

李俊俋指出，行政中立法第十一條規定，公務人員若登記參選公職，自候選人名單公告日起一直到投票日止，這段時間必須要請假。李俊俋說，這次的選舉是12月13日開始。

李俊俋表示，依照公務人員請假規則，民選地方首長一年有七天不扣薪事假，十四天年假。李俊俋說，韓國瑜已請了二個小時的年假，七天事假已請了六天，二十八天病假已請假兩小時。

李俊俋說，韓國瑜請三個月假，經計算後，要扣薪水的天數是五十七天，而高雄市人事處表示韓國瑜總共要扣薪十九萬多。李俊俋指出，十九萬多是市長月薪，為何韓國瑜請三個月假只要扣一個月薪水？李俊俋另指出，韓國瑜說請假這段時間不支領特支費，但依照規定特支費是實報實銷，本來就不能領取。

李俊俋表示，六月時韓國瑜為國民黨內初選全國趴趴走，到處說高雄登革熱，但中央不補助高雄。但行政院回覆六月二十四日已發函通知高雄領錢，結果韓國瑜居然拿一零五年的文來申請經費，然後說中央卡韓。

李俊俋提出資料表示，今年和明年中央一般性補助，高雄市都是全國第四多，今年是七百八十七億，並沒有比較少。但高雄在今年天下雜誌的縣市長施政滿意度調查卻是全國二十二縣市中最後一名。

李俊俋指出，今年行政院院會六都市長列席次數：台北市長柯文哲五次；新北市長侯友宜十一次；桃園市長鄭文燦四次，台中市長盧秀燕十四次；台南市長黃偉哲八次；高雄市長韓國瑜二次。李俊俋表示，韓國瑜連行政院會都不來，然後對外說中央卡韓。李俊俋說，縣市長表現得好不好，民眾自有公評。

(中時 )