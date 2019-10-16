天氣轉涼，炎熱的夏日天氣已正式宣告結束，許多美好的夏日景色也不復存在，例如：美女。不過有網友po出一張在夏天時期，在樹林路邊驚見一位辣妹彎腰拿機車後車廂的照片，其中她身穿大露背小背心，僅靠著細細肩帶支撐著，樣子十分性感火辣，堪稱完美背殺。

一名染著金髮、身材健美的黝黑辣妹，正彎腰整理機車後座。（摘自加藤鷹隨手拍）

網友在臉書社團《加藤軍路邊隨手拍》中po出在樹林看見的正妹，那時正是炎炎夏日，一名染著金髮、身材健美的黝黑辣妹，正彎腰整理機車後座。不過令網友狂流口水的是那件黑色「大露背」小背心，靠著兩條細肩戴支撐著，並露出性感內衣曬痕，完全可以透過照片感受夏天熱辣辣的天氣，儘管頭戴安全帽被遮住，仍舊是超性感火辣背殺。

網友們見圖大讚，尤其是那完美的背部線條，令他們直呼受不了，「皮膚曬得真棒」、「鼻血不夠流」、「美好的線條」、「辣！太辣了」、「想必當天一定很熱」。

更有網友專業分析，研判這位辣妹穿這樣是為了要曬均勻點，如果沒有妨礙風化的問題，她可能會直接上空曬。也有網友打趣指出「曬一曬才知道晚上背心怎麼綁」。

一張夏日隨手拍，令網友們重新感受到了夏日的炎熱，同時，這擁有超美背殺的樹林正妹，帶給網友們無限的遐想。

(中時電子報)