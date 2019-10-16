車禍頻傳！新北外送員遭撞飛。(中天新聞)

新北市新莊14日發生一起闖紅燈轎車撞飛外送員的事故。這名被撞飛的王姓外送員今年40歲，撿回一命的他，直呼自己命大，「差一點就成了死亡車禍！」王姓外送員表示，今年6月在電子公司擔任文書，慘遭資遣，因為覺得再找一份正職比較困難，選擇當外送員，每天出外跑單13小時，月休3、4天，月收入約10萬元。車禍後他媽媽勸他換份工作、命比較重要，他卻回答，「不做不行啊，老實說到我這個年紀，這個行業還是對我很有吸引力。」

TVBS報導，王姓外送員說，車禍發生當下，受到撞擊就失憶了，醒來才知道自己被送來醫院，回頭觀看當時的車禍影片，才知道自己被車撞到空中翻滾，撞上安全島，機車全毀、輪子還飛出去，嚇得他直呼自己命大、在鬼門關前走了一遭。

但王姓外送員表示，他大概就休息個十天半個月，之後繼續做外送，「不賺不行啊！目前這種狀況應該休很快，畢竟這年紀，我能找什麼工作。」雖然家人很反對，但做外送員月入10萬，對他來說還是很有吸引力。

(中時電子報)