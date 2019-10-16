新北市副市長吳明機今天上午出席新北市茭白筍推廣記者會。（譚宇哲攝）

三芝茭白筍以甜度高、肉質嫩出名。（譚宇哲攝）

新北市三芝區茭白筍以甜度高、肉質嫩出名，今年茭白筍豐收、品質佳，零售每台斤價格來到100元，市府將於26、27日在三芝淺水灣公車站旁廣場舉辦系列推廣活動，邀民眾體驗親子DIY、品嘗農特產美食，還可現場買到剛在評鑑中得獎的頂級茭白筍，享受甜嫩好滋味。

新北市副市長吳明機今天上午出席新北市茭白筍推廣記者會，吳明機表示，新北市以赤殼種茭白筍為主要栽種品種，最大的特色是筍肉飽滿、纖維細緻鮮甜，一年僅收成一次，今年茭白筍產量穩定成長，達1283公噸，估計可為農友帶來超過2億的產值。

三芝農會理事長陳有田指出，今年茭白筍推廣活動舉辦第一屆茭白筍評鑑，分為帶殼組、剝殼組及甜筍王3組評選，評選標準除了目測外觀外，也會切開比較筍肉的肉質、長度及有無花心，並使用甜度計來測量糖度，得獎者將於27日活動現場公布頒獎，歡迎民眾一起來參加。

農業局表示，2天活動期間民眾可參加「集章茭心送好康」，集滿兩個章就可獲得體驗券，於活動指定茭白筍田區體驗採筍樂趣，每人還可帶回3根現採美茭白筍，集滿3個章的民眾，就可以體驗手創DIY活動，數量有限，送完為止。

(中時 )