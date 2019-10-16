立委蔡適應（右）以老學長勉勵安撫新兵緊張情緒。（蔡適應服務處提供／許家寧基隆傳真）

家長揮手向役男餞行，入伍新兵將展開4個月的軍事役。（蔡適應服務處提供／許家寧基隆傳真）

受少子化影響，基隆市每梯次入伍役男皆未滿百人，號稱「今年最大梯」的第0100梯次，首度有150人役男應召入伍，曾任砲兵上尉的立委蔡適應前往南站廣場為大頭兵餞行，以「老學長」分享當兵心得，期許每位基隆囝仔4個月後蛻變成男子漢。

陸軍第0100梯次役男15日上午於基隆火車站南站廣場集合，辦理入營及報到手續，受少子化影響，現在不復見早年大批役男搭乘火車專列前往營區場景，改由基隆市各區公所、兵役科以遊覽車載送至陸軍步兵第153旅宜蘭金六結營區。

自去年1月起實施全募兵制後，常備役男改服4個月軍事訓練役，基隆市入伍役男的集結地點以南站廣場為主，許多家長家中寶貝首次入伍，仍相當緊張致電行伍出身的國防立委蔡適應，蔡除安撫家長焦慮心情，也特地前往南站廣場為役男餞行。

「加油！」蔡適應今早前往廣場向役男、家屬發送名片，見役男們難掩緊張，拍肩勉勵安慰，並且一一紀錄家長們的相關問題，蔡適應說，服兵役盡義務，是每一位中華民國國民的責任，他以過去當過指職軍官經驗，強調現在國軍環境改善許多，請家長們放心。

蔡適應表示，擔任立委後協助國防部整頓了國軍的服役環境，從基礎的生活環境到設備更新，乃至軍中合理化、現代化訓練，都是他在外交國防委員會關心的一環，他會努力當每位基隆役男的後盾，也期待每位基隆囝仔經軍事訓練後成為男子漢。

(中時 )