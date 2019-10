很多旅客到日本旅行,除逛街購物、品嚐美食,也喜歡走訪名勝了解日本文化,參加當地旅遊體驗,欣賞充滿傳統日式風貌的城堡。TripAdvisor® 近期公佈了「2019年日本最佳城堡」排行榜,排名是根據日語用戶於過去一年在TripAdvisor的評論得出的結果。「2019年日本最佳城堡」排行榜前三名分別為姬路城、松本城及熊本城。而日本天皇居住的地方,位在東京的皇居東御苑則是第八名。

2019年日本最佳城堡首10位榜單︰

「2019年日本最佳城堡」排行榜第一名為姬路城。(TripAdvisor 提供)

第一位︰兵庫縣姬路市 – 姬路城 (Himeji Castle)

「姬路城」於1346年建造,城堡規模十分壯觀,它是日本的國寶以及日本政府指定的國家特別史蹟,亦是日本首批世界文化遺產之一。由於姬路城擁有雪白色的外牆,所以也有「白鷺城」的美稱。姬路城內的天守閣獲封為「國寶」的文化財,為日本的12座現存的天守之一。而城堡的建築保留度也很完整,遊客可仔細觀賞姬路城獨特的梯郭式建築。

第二名的松本城,從未被戰火破壞,是少數由武士時代屹立至今的城堡。(TripAdvisor 提供)

第二位︰長野縣松本市 – 松本城 (Matsumoto Castle)

松本城由1504年開始興建,擁有複合連結式的天守群,是日本現保存最完整的城堡之一,雖然歷經眾多戰火的洗禮,但仍能保持古貌,屬日本國寶五城之一。黑色的木製城堡饒具特色,進入天守閣更可以欣賞古色古香的建築風格。園區寧靜舒適,遊客可欣賞周圍美麗的景色,在城內外悠閒漫步,享受歷史古城的風味。

第三名的熊本城,天守預計將於今年秋天重新開放大眾參觀。(TripAdvisor 提供)

第三位︰熊本縣熊本市 – 熊本城 (Kumamoto Castle)

熊本城建於1469年-1487年,因以前在城堡內曾廣植銀杏,亦有「銀杏城」之稱。2016年熊本縣發生多宗逾6級的地震,不少古蹟因而倒塌,城堡的重建工程今年已正式展開。雖然城堡有所損毀,但仍無損其歷史價值,值得遊客前往拜訪,親眼看看城堡神秘的內部結構。

第四名的松山城建於1602年,為日本國家重要文化財產。(TripAdvisor 提供)

第四位︰愛媛縣松山市 – 松山城 (Matsuyama Castle)

松山城建於1602年,為日本國家重要文化財產,其城郭的遺構則為國之史蹟。位於松山市中心約132公尺的山頂,遊客除了可以步行上山,亦可乘搭索道登頂,在高處俯瞰松山市的美麗景色。此外,城內大天守設有免費的武士服裝試穿體驗,遊客可以拍照打卡。如在櫻花季前來,漫天櫻花讓旅客彷如置身於粉紅色的雲海中。

第五名是位在島根縣的松江城,是日本櫻名所100選和都市景觀100選之一。(TripAdvisor 提供)

第五位︰島根縣松江市 – 松江城 (Matsue Castle)

松江城建於1611年,因為天守閣的屋頂形狀就如鳥兒展翅的狀態,因此別稱「千鳥城」。松江城亦是日本櫻名所100選和都市景觀100選之一。松江城外形簡單樸素,它亦是國寶五城中,唯一一座城堡有保留江戶時代的天守模型,充滿歷史痕跡,值得進去慢慢觀賞。遊客也可在附近乘搭堀江遊覽船,悠閒地觀賞堀江兩岸的美景。

第六位︰愛知縣犬山市 – 犬山城 (Inuyama Castle)

犬山城建於1469年,是日本國寶五城之一。老街兩旁建了不少木造屋子,城下町中亦有不同傳統小店販售特色小吃、伴手禮和工藝品,旅客可在這裡吃喝玩樂,感受濃厚的歷史氣息。沿著老街一直走,便會到達犬山城的木造天守。每年四月的第一個週六,犬山城就會舉辦犬山祭,屆時將有華麗的花車和樂隊表演,令這個櫻花季節更添歡樂氣氛。

第七位︰愛媛縣宇和島市 – 宇和島城 (Uwajima Castle)

宇和島城由築城名手—藤堂高虎於1601年所建,其天守閣在1666年重新建立,為日本現存的12座天守閣之一,它亦是宇和島市的象徵。遊客爬上陡峭的階梯,徒步登上山頂,欣賞傳統的三層三樓式天守閣,更可俯瞰宇和島灣及宇和島小街的怡人景色。

第八位︰東京都千代田區 – 皇居東御苑 (The East Gardens of the Imperial Palace (Edo Castle Ruin)

千代田區的中心地帶於1869年成為皇室的定居地,也是過往的江戶城所在地,不少古蹟如大奧、二之丸庭園均位處東御苑。東御苑是皇居的庭園,一年四季種植超過40種花卉,例如鳶尾花及向日葵等,遊客可免費入場。如果喜愛自然風光,這裡鳥語花香的美景必定讓你沉醉其中。

第九位︰岡山縣高梁市 – 備中松山城 (Bitchu Matsuyama Castle)

備中松山城建於1240年,為日本國家重要文化財產,亦獲選為日本百大名城之一。其天守閣豎立於海拔430公尺的山頂,為日本現存天守中最高的山城,因此被譽為「天空之城」。如旅客在秋冬的清晨前來,更有機會置身於雲海仙境之中。此外,不少遊客會特意在秋季前來欣賞紅葉,欣賞整個山頭萬紫千紅的美態。

第十位︰沖繩縣那霸市 – 首里城 (Shurijo Castle)

首里城是琉球王國的政治、經濟及文化中心,具高度的文化與歷史價值,在2000年12月,以「琉球王國的城堡以及相關遺產群」之名,被列為日本第11座世界遺產。首里城在二戰時遭到嚴重損毀,後來於1992年重建後才有今天的首里城,這裡也是琉球王國的歷史和沖繩的象徵,並糅合了日式及中式的建築特色,獨樹一格。

今年有兩座城堡首次入選排行榜,分別是第17位的津山城及第20位的島原城。與2018年相比,今年入選的20座城堡當中,有9座城堡的排名都上升,尤其是勝連城遺跡由去年第19位躍升至今年第11位。此外,弘前城相隔四年再度入選,最近因進行石牆修復工程,其天守暫時被移至另一位置。

「2019年日本最佳城堡」排名是根據2018年6月至2019年5月期間在TripAdvisor上的旅客評分(5星評分系統)及日語評論的數量計算得出。

