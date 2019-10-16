台北市副市長黃珊珊。（黃世麒攝）

黃珊珊今日出席祕書長薛春明接任典禮後，表示接任副市長任務是要讓王世堅「在電視能講的梗越來越少」。（陳俊雄攝）

親民黨籍的前台北市議員黃珊珊16日正式接任台北市副市長，她表示要讓柯黑王世堅「上電視講得梗越來越少」；至於是否已修補和親民黨主席宋處瑜之間的關係，黃珊珊表示，國慶日時宋主席已知道整個過程，但是否會參加佈達典禮，黃珊珊則表示「沒邀請任何外賓」。

黃珊珊表示，今天是她第一天當公務員 其實很緊張，心得就是7點半要上班，要看到這麼多鯊魚。

她說，很多年前選舉的時候她寫過一個口號，「要讓認真的人被看見」。台北市政府8萬公務員非常認真努力，但很多東西沒被看見，所以她來幫忙，要讓認真努力的人每個人，8萬市府團隊被看見、認真努力的台灣人被世界看見，每個人都是台灣世界之光，這也應該要成為最關鍵的台灣價值。

她說，柯市長很認真努力，我看了他5年，如果可以作為認真努力的團隊一員，她應該也會覺得蠻光榮。

是否會邀請親民黨主席宋楚瑜參加佈達典禮？黃珊珊表示，下個星期佈達典禮邀請很多人，但志工、朋友都會生我的氣，所以沒有邀請任何外賓。她強調，「我是來做工的、不是來做官的」。

對於台北市議員王世堅稱她接任副市長是「珊珊不入地獄，誰入地獄？」黃珊珊表示，其實不擔心王講的話，「因為他講的話都是相反的」。

黃珊珊說，他和王世堅是20年的同事，他的研究室是王當年當選立委後給的，昨天最後一天她也把研究室還給王。她認為，王在市政議題都蠻講道理，會盡力當調和劑，希望我們來做事，「讓他上電視講得梗越來越少，這是我的任務」。

(中時 )