賴政達（右一）不只推廣社區農產，也著手規畫文化體驗行程，並與電助腳踏車業者合作，帶著遊客進行農村巡禮，深入認識左鎮。（劉秀芬攝）

左鎮青年賴政達在外地讀書多年，退伍後面臨就業抉擇，在老師一句話下，他決定留下來在故鄉打拚，投入公舘社區參與勞動部多元就業方案計畫，推廣社區農產品，把左鎮觀光景點與社區資源相連結，讓社區知名度大增，每年吸引超過千人探訪，不但提升社區整體經濟，也翻轉偏鄉。

「我想讓更多人認識左鎮」，80年次的賴政達，因老師長期協助推廣左鎮農產，問他「願不願意回家鄉做點事？」賴政達退伍後捨棄知名電信公司工作，回故鄉工作。賴政達說，偏鄉年輕人紛紛出走，在這裡工作「已從認同感變使命感」，他希望遊客到左鎮不只到二寮看日出，還能深入了解這裡的美與好。

在勞動部多元就業方案資源挹注下，賴政達幫左鎮公舘社區推廣葛鬱金粉、葛鬱金麵、萬壽菊茶等農特產品，規畫文化體驗行程，與電動腳踏車業者合作，串聯西拉雅傳統聚落、草山月世界、二寮觀日平台等景點與社區產業，帶著遊客深入認識左鎮，不僅進行農村巡禮，也大啖風味餐、草仔粿DIY體驗。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元就業方案計畫，將人力導入地方社區推廣特色產業，不僅幫助地方產業傳承，也協助失業者、二度就業婦女、中高齡民眾在地就業，截至今年已補助雲嘉南地區超過1500個民間團體，創造近萬個工作機會，讓更多地方社區能展現人文、藝術與產業風貌。

公舘社區發展協會總幹事陳柳足說，感謝勞動部資源讓社區能注入新血，讓沒落農村再現生機，也盼社區未來能靠著此種經濟模式而自足，有更多盈餘回饋社區，用在老人供餐與學童獎學金上，更希望藉由這種善的循環，使年輕人願意留鄉發展。

(中時 )