「歡迎我的日本朋友」，花蓮四維高中與日本愛知縣名城高校交流多年。名城高校近百位師生於16日到訪，與四維應用日語學程同學交流。高三的曾同學表示，能與遠道而來的貴客結識，非常難得，日文程度也逐年漸佳。名城高校明年更計劃長時間留台，深度體驗花蓮。
四維校長蔡忠和提到，四維是花蓮唯一擁有應日學程的高校，2012年透過管道與名城高校展開交流，更於今年2月14日（情人節）締結姐妹校，蔡忠和笑道，這樣應該是「情人校」。
四維人事主任郭銘宏表示，名城有94位同學來訪，校方也派出應日學程1、2、3年級同學對應互動，採一對一模式分組，雙方同學各自準備交換禮物，分享兩地風土民情、流行文化並自我介紹，未來還可以交換信箱，回國後保持聯繫，繼續珍貴友誼。
應日三年級張同學說，一開始非常緊張，但漸漸發現其實很多事情可以聊，即便日文有時不通，仍可透過比手畫腳瞭表心意；曾同學提到，日本同學語法上都較簡略，貼近日常所用，交流時學習當地潮流用語，也提到最近風靡日本的「珍奶」是時下流行用詞。
四維學生演出原民風舞蹈、管樂演奏與熱舞表演等，歡迎遠道而來的訪客，名城高校同學也換上服飾，帶來日本舞以及日本歌謠作為呼應。名城高校主任米原次穗贈上同學親筆書寫感謝字樣禮物，校方也計畫明年展開「long stay」，體驗花蓮之美。
(中時 )
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