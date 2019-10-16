花蓮四維高中與日本名城高校於今年2月正式締結姐妹校，雙方間的交流更是已長達7年時間。（王昱凱攝）

兩地學生交換著各自精心準備的禮物，有當地的零食、電影海報、名勝古蹟與風景照片等，並以日文溝通，發揮四維高中應日學程學以致用的精神。（王昱凱攝）

四維高中演出原民風舞蹈，為遠道而來的貴賓們接風洗塵。（王昱凱攝）

名城高校主任米原次穗送上學生們親筆抄寫的感謝卡，瞭表全體師生對姐妹校盛情款待的感恩。（王昱凱攝）

「歡迎我的日本朋友」，花蓮四維高中與日本愛知縣名城高校交流多年。名城高校近百位師生於16日到訪，與四維應用日語學程同學交流。高三的曾同學表示，能與遠道而來的貴客結識，非常難得，日文程度也逐年漸佳。名城高校明年更計劃長時間留台，深度體驗花蓮。

四維校長蔡忠和提到，四維是花蓮唯一擁有應日學程的高校，2012年透過管道與名城高校展開交流，更於今年2月14日（情人節）締結姐妹校，蔡忠和笑道，這樣應該是「情人校」。

四維人事主任郭銘宏表示，名城有94位同學來訪，校方也派出應日學程1、2、3年級同學對應互動，採一對一模式分組，雙方同學各自準備交換禮物，分享兩地風土民情、流行文化並自我介紹，未來還可以交換信箱，回國後保持聯繫，繼續珍貴友誼。

應日三年級張同學說，一開始非常緊張，但漸漸發現其實很多事情可以聊，即便日文有時不通，仍可透過比手畫腳瞭表心意；曾同學提到，日本同學語法上都較簡略，貼近日常所用，交流時學習當地潮流用語，也提到最近風靡日本的「珍奶」是時下流行用詞。

四維學生演出原民風舞蹈、管樂演奏與熱舞表演等，歡迎遠道而來的訪客，名城高校同學也換上服飾，帶來日本舞以及日本歌謠作為呼應。名城高校主任米原次穗贈上同學親筆書寫感謝字樣禮物，校方也計畫明年展開「long stay」，體驗花蓮之美。

(中時 )