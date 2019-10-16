中檢偵辦赴美詐騙集團案件，透過台美司法互助查獲，查扣名車等贓證物。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

中檢偵辦詐騙集團案件，請大陸被害人韓女（左4）來台協助偵辦。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

羅姓男子招攬成員遠赴美國洛杉磯設詐騙機房，向大陸民眾以「假檢察官、假公安」手法行騙，得手新台幣9千多萬元，台美合作查獲，將羅等遣返回台。中檢偵辦，找到大陸韓姓女被害人，卻反被當成詐團，經「假檢察官」柯男聯繫說明，她才恍然大悟，檢方請她來台作證，經轉介地院調解，獲賠千萬餘元，她感動大讚台灣「山好、水好，人也好」，致送感謝狀；羅等22人則被依違反組織犯罪條例、加重詐欺取財等罪起訴。

台灣詐騙集團流竄全球，鍾姓、薛姓情侶為首的詐騙集團自2017年起在匈牙利、愛爾蘭、哥斯大黎加、智利及美國等國家流竄，今年4月入境美國洛杉磯，承租豪宅作為電信機房，由35歲羅姓男子擔任負責人，假冒檢察官、公安及醫院人員以涉嫌醫療保險詐騙洗錢等理由，誘騙大陸民眾配合登陸網路銀行，取得帳號、密碼，將被害人帳戶提領一空，短短的1個多月就得手9千多萬元。

台中地檢署查緝詐欺集團犯罪專組檢察官張聖傳、謝珮汝及侯詠琪共同指揮專案小組，透過台、美共同打擊犯罪及司法互助機制，首次在美國本土破獲台籍電信詐騙機房案件，於108年6月16日、7月21日將羅等19人分2批遣返回台，扣得不法存款9百萬元；瑪莎拉蒂、法拉利及BMW等總價上千萬元名車、名錶等贓證物。

檢方偵辦時，過濾帳冊調查發現約38名被害人，僅剩60歲韓姓女高階會計師仍留有微信聯繫線索，調查官多次聯繫居然都被當成詐騙集團掛掉通訊，「真檢察官」只好請出「假檢察官」柯姓詐騙集團成員出面，與她聯繫。

「姐啊！我是朱檢察官，我被抓了！」33歲的「假檢察官」柯男與韓女連繫，娓娓道出他真實身分，詐騙集團已被台灣檢調查獲，錯愕的韓女才恍然大悟，原來，她匯了70多次款，竟共被騙走了上千萬元。

台中檢調聯繫韓女來台協助調查，她在9月18日來台，經檢方開庭偵辦，取得羈押中的柯男等人同意，轉介台中地院調解，雙方協調成立，返還韓女新台幣1040萬元，韓女看到畢生大半積蓄失而復返，感動萬分地說「沒想到，台灣的山好、水好，人也好」，事後，還製作一張感謝狀送給台中檢方。

台中地檢署將全案羅男等22人，依違反組織犯罪防制條例之指揮或參與犯罪組織、刑法加重詐欺取財等罪提起公訴。

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(中時 )