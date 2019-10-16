國民黨總統參選人韓國瑜昨日宣布對高雄市請假，要全力投入競選；而對韓國瑜放「韓假」一事，網友又是如何看待的呢？

中時電子報發起網路投票，徵詢網友對於「韓國瑜即將請假，展開環島『傾聽之旅』拚大選」一事的想法，面對掌握國家機器的總統蔡英文，韓國瑜請假全力應付究竟對於民眾感官上是正面還是負面的呢？

投票結果為：83.13%的人支持韓國瑜請假，因為蔡英文天天可以競選，韓國瑜請假是不得不的選擇；16.34%不支持韓國瑜請假，因為這個行為違背韓國瑜當選時對於高雄市民的承諾；而有0.53%則表示對這個議題沒有意見。

本次投票共有42208人參與，投票結果顯示大部分投票的網友對於韓國瑜請假一事是帶有正面想法的，認為這樣才能與蔡英文分庭抗衡；但也有多達6897人認為韓國瑜對於高雄市民的承諾相當重要，韓國瑜請假的這個決定可能也會對他的支持度造成一定的影響。

(中時電子報)