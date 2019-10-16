公平會主委黃美瑛今（16）日赴立法院經濟委員會備詢，休息受訪時被媒體問及美食平台。她說，先前已陸續收到不只一件的檢舉，質疑美食外送平台免運費、打折等促銷行為，可能涉及公平交易法中「低價策略導致不公平競爭」的情況。

黃美瑛指出，公平會對此已在9月立案調查，雖不能透露調查已進行到哪個階段，但將針對「規模較大的5家」美食外送平台，找來陳述意見、了解事實後，後續做成調查報告。

黃美瑛表示，公平會關心的是美食外送平台是否與店家作成「交易限制」，例如只允許A平台外送，其餘不准，進而造成不公平競爭。公平會將從「公平競爭」的角度切入，進行調查。

至於有線電視業者北都、全國，和頻道代理商優視、浩鳴、大享，近期授權費談不攏，陷入斷訊危機，北都、全國也已向公平會檢舉這3家頻道代理商，違反公平法。雖國家通訊傳播委員會（NCC）介入協調，但昨（15）日傳出協調破局。

黃美瑛說，已收到檢舉，調查中無法對外說明太詳細，將要求兩方（有線電視業者、頻道代理商）提出書面，或是來公平會當面說明，由於是8、9月才剛收到檢舉，正在釐清事實中，若有共同下架頻道，涉及聯合行為，將會採取行動。

至於是否趕在11月斷訊前完成調查？黃美瑛說，會依程序完成，斷訊是重大事件，各方都會很緊張的處理，公平會的調查則不會刻意趕在一個期限前完成。

(工商 )