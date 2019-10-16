蔡英文總統本屆任期即將進入尾聲，根據「台灣優勢客服科技」最新民調顯示，滿意蔡英文整體施政的比例為45.4％，低於不滿意的47.9％；對於民眾關心的長照問題，僅約4成民眾認同民進黨「長照2.0」政策採取菸稅、不動產交易稅及遺產贈與稅為經費來源；但有逾7成民眾表示願意比照全民健保模式，以交保費方式來規劃與建構長照體系。

「台灣優勢客服科技」此次調查的政府滿意度調查，範圍擴及長照、能源、文化等政策。

首先，對於蔡總統的整體施政滿意度，表示正面評價的有45.4％（非常滿意7.7％、還算滿意37.7％)，負面評價的有47.9％ (不太滿意21.1％＋非常不滿意26.8％)，另有6.7％未表態。

接著，對於長照體系比照全民健保模式，以繳交保險費來規劃與建構的方式，表示願意的有71.5％，不願意的有18.5％，未表態的有9.9％。

對於民進黨「長照2.0」政策的經費來源為菸稅、不動產交易稅以及遺產贈與稅，是否認為用這樣的方式籌措長照經費較能永續經營，表示「是」的有40.6％，「否」的有26.7％，未表態的有32.7％。

在文化政策部分，對於是否認為政府對藝文活動的補助，應該要受到政府採購法的規範，表示是的有61.6％，否的有13.7％，未表態的有24.7％。

在能源政策部分，對於核能發電會產生核廢料，火力發電會產生空污和溫室氣體，哪種方式對環境影響較大，表示為核能發電的有27.8％，表示為火力發電的有50.2％，未表態的有22.0％。

該民調是由台灣優勢客服科技，於10月1日至10月5日採用隨機電訪方式進行，抽樣母體為台灣22縣市，有效樣本1070人；在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％。

(中時 )