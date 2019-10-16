國內首位在接種人類乳突病毒（HPV）疫苗後出現痛痛病的女孩Bella在對衛福部提出預防接種受害救濟申請遭駁回後，今天又出現6位和Bella一樣經驗的女孩，皆是在接種疫苗後出現關節疼痛症狀，其中Celine原本是一名學業成績優秀的田徑選手，卻在國二施打第二劑後手肘腳踝陸續疼痛，原以為是「生長痛」陸續就醫後被確診為「幼年型特發性類風濕關節炎」，同年年底就領到重大傷病卡，每天施打生物藥劑，導致頭痛噁心，不是失眠就是嗜睡，今年連大學考試都無法參加。

台灣女人連線和立委林淑芬今天偕Bella爸爸共三位疫苗不良反應者的媽媽發表聯合聲明。台灣女人連線常務理事黃淑英表示，這些個案都共同的症狀，均是原本都是健康的孩子，卻在施打疫苗後發生關節疼痛症狀，不僅不知該看哪一科亂吃無效一堆藥，也沒有任何醫療救助管道。

Celine的媽媽說，她的女兒原是跳遠選手，五年前接種四價疫苗第三劑發病，「現在她的關節比氣象局還準」，一變天就痛到下不了床，甚至被迫放棄就讀大學機會。

Penny的媽媽說，十三歲女兒今年五月施打公費疫苗第二劑時，就開始發生生痛肩膀痛，不到十天甚至膝蓋痛到無法走路，陸續就醫後才被確診「幼年型類風濕性關節炎」。

另一名Sharon更自述：「每天早上痛到只能用滾的下床，到每個地方都要爸爸背，全身上下都痛，每天吃九顆類固醇，去學校被同學排擠，每天都想自殺」。她反問：「何施打之前不給我們做檢查，誰知道我們能否施打？」

黃淑英表示，這些孩子出現症狀後申請藥害救濟，卻被以「大型研究數據顯示，沒有因果關係，與本身幼年疾病有關」，還說受害者「原本就有病」，她痛批「這些研究都是歐美研究，請問有亞洲研究嗎？有把台灣這六個孩子列入大數據研究嗎？」

台灣疫苗接種安全監督協會理事卓淑渝指出，自費的保蓓二價疫苗及嘉喜九價疫苗藥廠仿單，都寫明不良反應，包含關節痛，甚至藥廠提供臨床研究中，接種四價疫苗組較食鹽水安慰劑組的關節疾病有顯著增加。但衛福部提供給民眾的接種說明中，副作用只寫出發燒、暈眩及接種部位紅腫，且針對日本疫苗接種者出現慢性疼痛事件，卻只用黑粗體字註明「沒有明確證據說明與HPV疫苗有關」，這是嚴重疏失。

立委林淑芬表示，HPV疫苗雖具安全性，但並不代表沒有嚴重不良反應，要求政府正視。

衛福部國健署副署長賈淑麗說，揭露正確訊息責無旁貸，將盡速重新解釋HPV疫苗說明書。並承諾偕同我國流行病學專家，進行本土HPV疫苗接種副作用流行病學調查，針對特殊嚴重不良反應案例將提供研究、醫療協助並累積疫苗相關資料，做為未來政策決定參考。

(中時 )